Аким Атырауской области раскритиковал работу коммунальных служб

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В областном акимате прошло экстренное совещание, на котором аким Атырауской области Серик Шапкенов раскритиковал работу коммунальных служб и акима города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы привыкли к тому, что в Атырау зимой почти не бывает снега. Хотя о том, что будет большой снегопад, знали все. Синоптики дали свои прогнозы, но город не подготовился. Почему не был создан оперативный штаб по устранению последствий непогоды? Это говорит о том, что в городе не разработана система работы в таких сложных ситуациях. Даже в районах такая система налажена. Колл-центры не работают. Жители продолжают жаловаться на несвоевременную уборку снега, выходят на меня. Хотя это вам нужно было выходить на связь с общественностью, разъяснять, что в городе за несколько дней выпал снег месячной нормы. Показывать, как работают бригады. Создайте оперштаб и разработайте алгоритм. Даю вам неделю, если не будет результатов, то вопрос будет решаться кадровым, либо дисциплинарным методом», - заявил Серик Шапкенов.

В снегопад из-за плохой погоды в Атырау 33 населенных пункта остались без света. Об этом сообщил президент АО «Атырау жарык» Мейрбек Кубашев.

«В 33 населенных пунктах, таких как Геолог, Береке, Мунайшы, Еркинкала, Рембаза, Сарыозек и другие, в связи с непогодой произошли аварийные отключения. Там работали 19 бригад. Последнее подключение было в 6 часов утра. Во всех пунктах подача электричества возобновлена. Аварии произошли на частных подстанциях, они не принадлежат «Атырау жарык», - сообщил Мейрбек Кубашев.

Аким региона раскритиковал работу энергетиков.«До ваших диспетчеров не дозвониться. А если и дозвонишься, то они не знают, когда возобновится подключение, сколько бригад там работает? Мне не нравится такая работа. Получается, мы перекладываем друг на друга работу, в итоге страдают люди. Я поручаю вам разработать алгоритм. По вашему вопросу мы отдельно проведем собрание», - сказал Серик Шапкенов.

