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    Аким Атырауской области онлайн принял участие в праймериз

    4 Октября 2020, 12:37

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов онлайн принял участие в праймериз, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава региона отметил, что за короткий срок праймериз стал одной из самых часто обсуждаемых тем в обществе.

    По его словам, в области созданы все условия для реализации политической кампании на открытой и конкурентной основе. В частности, всем участникам праймериза была предоставлена возможность проведения агитационно-пропагандистской работы, а также равная и открытая возможность проведения открытых дискуссий. Впервые в стране на внутрипартийный отбор по Атырауской области было выдвинуто 408 человек, из них 404 были зарегистрированы в качестве кандидатов.

    В праймериз принимают участие представители всех сфер деятельности, представившие программы, основанные на проблемах региона.

    «Уверен, что через праймериз будут отобраны самые деловые, справедливые, активные, а также образованные лидеры», — сказал глава региона.

    Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов призвал всех присутствующих принять активное участие в голосовании.

    Напомним, в Атырауской области с 3 октября начали работу 83 участка для голосования.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Нур Отан Акимат Общество
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