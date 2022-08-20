Аким Атырауской области недоволен темпами реконструкции республиканской трассы

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Глава Атырауской области ознакомился с ходом реконструкции трассы Атырау - Астрахань, проехав на автомобиле от областного центра до России, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал Мой ГОРОД.

Серик Шапкенов посетил объекты на четырех участках строительства.

«Я дал обещание нашим гражданам, что буду держать под контролем ход строительных работ. По отчетам, предоставляемым мне специалистами, я вижу, что есть отставание от графика, и это нашло подтверждение во время рабочей поездки. При таком темпе работы вы не успеете к намеченному сроку. Принимайте соответствующие меры по организации работы», - сказал глава региона.

По информации директора Атырауского областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Болатбека Айтбаева, из 217 км дорог основное покрытие проложено на 54 км, на 45 км уложен щебень.

«На 22 км уложен один слой асфальтобетона. Из них введено в эксплуатацию 20 км. От Курмангазинского района открыта трасса от 833 км до 12,5 км и 7,5 км между селами Жанбай и Аккыстау. В ближайшее время мы будем вводить в эксплуатацию еще 10 км. До конца этого месяца будет полностью открыт 20-километровый маршрут между селами Жанбай и Аккыстау. Также планируется заложить первый слой и открыть в общем 35 км дорог», - проинформировал Б.Айтбаев.

По его словам, существует дефицит строительных материалов, необходимых для прокладки дорог. Аким области поручил курирующему отрасль Кайрату Нуртаеву совместно с профильными министерствами решить проблемы в дорожном строительстве.

Казахстанцы обратили свое внимание на проблему автодороги Атырау - Астрахань в 2016 году. Тогда эту трассу раскритиковал российский актер и шоумен Станислав Ярушин. Он сказал: «Такой ужасной дороги в жизни не видел». В МИИР РК сразу отреагировали на эти слова и сообщили, что в 2021 году сдадут участки протяженностью 92 км. Остальные работы на оставшихся 185 км планируется завершить в 2022 году. В апреле этого года глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев поручил подчиненным оставаться на дороге Атырау - Астрахань до завершения реконструкции.



Фото: mgorod.kz

