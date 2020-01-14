Аким Атырау объявил о своей отставке

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Атырау Алимухаммед Куттумуратулы сообщил о том, что он покидает свой пост, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые жители Атырау! С сегодняшнего дня я покидаю должность акима города Атырау. Хотел поблагодарить вас за поддержку, без вас, многие из произошедших позитивных изменений не смогли бы быть воплощены в жизнь. Я искренне благодарен вам за вашу отзывчивость, доброту, готовность принимать активное участие в жизни города. В своей работе мы всегда руководствовались вашими интересами, поручениями руководства страны и области. Желаю процветания городу, всегда буду переживать за него, и буду искренне радоваться за ваши успехи и достижения! Спасибо вам за все!» - написал на своей странице в Facebook Алимухаммед Куттумуратулы.

А. Куттумуратулы сменил на посту акима Атырау Серика Шапкенова в июне 2018 года. До этого работал на руководящих должностях в самых разных сферах. Трудовую деятельность начинал в коммерческих структурах. С 2008-го по 2012 год занимал различные должности в системе местных исполнительных органов. С 2012-го по 2016 год занимал должности заместителя акима города Уральска, руководителя аппарата акима Атырауской области, руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области, с мая 2016 года был акимом Махамбетского района. В августе 2017 года был назначен акимом Жылыойского района Атырауской области.



