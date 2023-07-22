Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+25+27℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Аким Астаны встретился с жителями микрорайона Жагалау

    22 Июля 2023, 13:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram затронул вопросы, касающиеся микрорайона Жагалау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

    «Встретился с жителями микрорайона Жагалау. Это один из бурноразвивающихся микрорайонов города (новый район Нура). Здесь необходимо выполнить большой объем работы: как по строительству инженерных сетей и соцобъектов, так и по благоустройству. Работы будем проводить поэтапно.

    К примеру, жители поднимали вопросы по ремонту ЖК, в частности по фасадам, строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, озеленению, освещению, запуску дополнительных маршрутов и др.

    Учитывая, что это бурноразвивающийся микрорайон, не все сети переданы на баланс города, не везде есть освещение. Ряд сетей примем на баланс уже этим летом.

    Один из важных вопросов - строительство школ. Только в районе Нура по проекту «комфортная школа» в течение 2-3 лет планируем построить 9 крупногабаритных школ. Из них три школы - в микрорайоне Жагалау. Всего же по району с учетом привлечения инвесторов планируется строительство 18 школ и одного корпуса к действующей школе.

    Кроме того, в развитие микрорайона Жагалау помимо бюджетных денег, также будем привлекать инвесторов.

    Также особое внимание будем уделять благоустройству и озеленению. По поступившим вопросам составим график исполнения: часть работ выполним в текущем году, другую в последующие годы. В микрорайоне Жагалау поэтапно будем наводить столичный лоск левого берега», - написал аким столицы.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана ЖКХ Акимат Строительство Транспорт Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Газовый баллон взорвался в Астане: есть пострадавшие
    В Астане прошли соревнования по байге
    Пожар на территории резервата «Семей орманы» локализован
    Часть улиц Конаева и Кайсенова в Астане временно перекроют
    Популярное
    1 Увеличение поставок пшеницы в Афганистан и новый способ оплаты товаров: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    2 Мировой океан нагрелся до рекордной температуры: каковы последствия
    3 Уникальную операцию по резецированию языка провели врачи в Астане
    4 Милад Карими принес Казахстану 15-ю медаль Универсиады-2023
    5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Атырау