Аким Астаны встретился с дольщиками

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками трех долгостроев. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ», передает МИА «Казинформ».

«Встретился с дольщиками трех многоквартирных жилых комплексов. Это ЖК «Future home», «Арыстан», «Зере-2». Эти жилые комплексы – одни из самых сложных. В общем сложности здесь на протяжении долгих лет свои ключи ожидают более 600 семей-дольщиков.

К примеру, строительство ЖК «Future home» началось еще в 2013 году. Сам объект был признан проблемным 6 лет назад. Квартиры в данном ЖК ожидают почти 200 семей-дольщиков. Готовность объекта составляет 40%. При этом два блока пришлось снести – так как строения были признаны негодными для возобновления строительных работ», - написал Ж. Касымбек.

По его информации, в ЖК «Арыстан» около 450 семей-дольщиков. Этот многоквартирный жилой комплекс – один из крупных объектов проблемного строительства. На момент передачи объект был готов только на 20-30%. ЖК состоит из нескольких блоков, часть завершена – около 270 дольщиков получили ключи. Остальные блоки также завершим.

На встрече жильцы также поднимали вопросы по строительству ливневых канализаций, установке теплой остановки, запуску дополнительного автобусного маршрута.

Другой долгострой – ЖК «Зере-2» - был признан проблемным также 6 лет назад. Здесь свои квартиры ожидают 230 семей-дольщиков. На момент передачи на объекте был вырыт только котлован. На данный момент стройработы возобновлены, но необходимо увеличить темпы строительства.

«По долгостроям города ранее акиматом была проделана большая системная работа. Из 51 объекта долевого строительства осталось решить проблемы 15 объектов. 7 из них планируем завершить в этом году. Еще по 8 объектам (это более 30 ЖК) поставил задачу решить в 2023 году.

Завершение долгостроев находится на контроле у Главы государства. Проблемы дольщиков – это наша задача, наша цель – чтобы дольщики заехали в свои квартиры и получили долгожданные ключи.

Мы будем на регулярной основе встречаться и с дольщиками других ЖК, жителями районов и жилых массивов, держать руку на пульсе. Озвученные на встречах вопросы взяли в работу», - отметил аким столицы.