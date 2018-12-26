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Аким Астаны посетил центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 273 столичных жителя с ментальными нарушениями получают социальные услуги в ЦСО «Нұрлы жүрек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
Центр социального обслуживания посетил аким Астаны Бахыт Султанов.
«Хотелось, чтобы дети в этих стенах получали больше знаний. Мы поддерживаем такие направления, потому что важно, чтобы дети с ограниченными возможностями нашли свое место в обществе, важна их социализация. В центре «Нұрлы жүрек» многое делается для этого», - отметил Бахыт Султанов.
В центре созданы условия для реабилитации: игровой комплекс «Лабиринт», компьютерный класс, спортивный зал, зал ЛФК, кабинеты логопеда, ритмики, дефектолога, Монтессори, гончарного дела, трудового обучения и сенсорный кабинет.
Здесь оказывается восемь видов специальных социальных услуг: бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, юридические и экономические.
В январе 2018 года был открыт корпус для юношества и молодежи, где важнейшей задачей является допрофессиональное трудовое обучение.
«Раньше наши воспитанники были от трех до 18 лет, а с этого года у нас получают услуги и молодые люди до 29 лет с самыми различными диагнозами. У нас 134 ребенка с тяжелыми формами нарушения опорно-двигательного аппарата, они нуждаются в постоянном уходе, обслуживании. Помимо образовательных программ, мы учим навыкам самообслуживания, ухода за собой, ориентироваться в окружающей среде, окружающих лицах, в обществе. А по мере взросления прививаем определенные трудовые навыки», - рассказал директор центра «Нұрлы жүрек» Серик Бупежанов.
Воспитанники центра посещают спортивные центры, культурные мероприятия, цирк, кинотеатры, досуговые центры, концерты.
«Я хочу выразить благодарность вашему центру и акимату за то, что центр не бросает детей после того, как им исполнится 18 лет. Для родителей это большая помощь, потому что в этом году открыли корпус для людей от 18 до 29 лет. У меня ребенок тут с восьми лет. Когда ей исполнилось 18 лет, мы также начали задаваться вопросом: что нам делать дальше? Сейчас мою дочь учат рисовать, обучают швейному делу. Все работники этого центра уже стали родными для нас», - поблагодарил работников ЦСО «Нұрлы жүрек» родитель одной из воспитанниц центра.
Сегодня центру социального обслуживание «Нұрлы жүрек» были вручены ключи от специализированного автомобиля для перевозки маломобильных граждан - инватакси от благотворительного фонда «Халык» и Народного банка Казахстана в рамках масштабного социального проекта «Инватакси».
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