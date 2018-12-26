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Аким Астаны посетил центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек»

26 Декабря 2018 15:00 98
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Аким Астаны посетил центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 273 столичных жителя с ментальными нарушениями получают социальные услуги в ЦСО «Нұрлы жүрек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата. 

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Центр социального обслуживания посетил аким Астаны Бахыт Султанов.

«Хотелось, чтобы дети в этих стенах получали больше знаний. Мы поддерживаем такие направления, потому что важно, чтобы дети с ограниченными возможностями нашли свое место в обществе, важна их социализация. В центре «Нұрлы жүрек» многое делается для этого», - отметил Бахыт Султанов.

В центре созданы условия для реабилитации: игровой комплекс «Лабиринт», компьютерный класс, спортивный зал, зал ЛФК, кабинеты логопеда, ритмики, дефектолога, Монтессори, гончарного дела, трудового обучения и сенсорный кабинет.

Здесь оказывается восемь видов специальных социальных услуг: бытовые, медицинские, психологические, педагогические, трудовые, культурные, юридические и экономические.

В январе 2018 года был открыт корпус для юношества и молодежи, где важнейшей задачей является допрофессиональное трудовое обучение.

«Раньше наши воспитанники были от трех до 18 лет, а с этого года у нас получают услуги и молодые люди до 29 лет с самыми различными диагнозами. У нас 134 ребенка с тяжелыми формами нарушения опорно-двигательного аппарата, они нуждаются в постоянном уходе, обслуживании. Помимо образовательных программ, мы учим навыкам самообслуживания, ухода за собой, ориентироваться в окружающей среде, окружающих лицах, в обществе. А по мере взросления прививаем определенные трудовые навыки», - рассказал директор центра «Нұрлы жүрек» Серик Бупежанов.

Воспитанники центра посещают спортивные центры, культурные мероприятия, цирк, кинотеатры, досуговые центры, концерты.

«Я хочу выразить благодарность вашему центру и акимату за то, что центр не бросает детей после того, как им исполнится 18 лет. Для родителей это большая помощь, потому что в этом году открыли корпус для людей от 18 до 29 лет. У меня ребенок тут с восьми лет. Когда ей исполнилось 18 лет, мы также начали задаваться вопросом: что нам делать дальше? Сейчас мою дочь учат рисовать, обучают швейному делу. Все работники этого центра уже стали родными для нас», - поблагодарил работников ЦСО «Нұрлы жүрек» родитель одной из воспитанниц центра.

Аким Астаны посетил центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» 

Сегодня центру социального обслуживание «Нұрлы жүрек» были вручены ключи от специализированного автомобиля для перевозки маломобильных граждан - инватакси от благотворительного фонда «Халык» и Народного банка Казахстана в рамках масштабного социального проекта «Инватакси».

Аким Астаны посетил центр социального обслуживания «Нұрлы жүрек» 

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Социальная поддержка, Астана,
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