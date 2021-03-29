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    20:30, 28 Март 2021 | GMT +6

    Аким Алматы высказался об открытых ресторанах и ТРЦ в пригороде мегаполиса

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о проводимых тоях и открытом ТРЦ «Апорт» рядом с территорией города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе прямого эфира на ТК «Алматы», журналисты у акима спросили: «ТЦР «Апорт» хоть и находится в области, но близко к Алматы. В итоге в ТРЦ приезжают алматинцы и скопление людей продолжаются. Также рестораны в 20 минутах от Алматы открыты, там полно людей. Как вы хотите это остановить?»

    «Мы живем в рамках агломерации. Мы ездим в область, а они к нам ездят. У нас все закрыто, а людям куда-то хочется поехать, и вот они выезжают на территорию области… Мне служба санэпидконтроля докладывала, что очень много городских жителей теперь тои и всякие мероприятия проводят на территории области, ну, это почти в городе. Там очень много тойхана, и в дневное время спокойно проходят эти мероприятия. Мы со своими коллегами из области постоянно на контакте. Сегодня мне предприниматели тоже сказали, что вы нас закрыли, а ТРЦ «Апорт» работает. Мы этот вопрос завтра еще раз будем поднимать, чтобы, если крупные торговые центры, как, например, «Апорт» более ориентированы на городского жителя нежели на областного, то синхронно принимали решение и берегли друг друга «, - сказал аким.

    Аким добавил, что необходимо вакцинировать и жителей Алматинской области.

    «В этой связи, я министру здравоохранению, во время нашей встречи, говорил, что когда начнется масштабная вакцинация населения в апреле в Алматы, то необходимо учесть и то, что есть миллион населения вокруг Алматы. Когда квоты будут распределяться для Алматинской области, чтобы передавать больше вакцин на пригород Алматы, так как мы переплетены между собой», - добавил он.

    Напомним, главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин продлил ранее подписанное постановление до 12 апреля и внес дополнительные изменения.

    Согласно постановлению, метро и автобусы будут ездить в штатном режиме в будние дни, а в выходные с ограничением. Непродуктивные рынки и ТРЦ не будут работать до 12 апреля.

    Напомним, ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ходом снабжения города лекарственными средствами.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Акимат Главная Общество Алматы
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