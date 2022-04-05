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    Аким Алматы выразил соболезнование родным и близким врача Юрия Шумкова

    5 Апреля 2022, 15:46

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев выразил соболезнование родным и близким врача Юрия Шумкова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Выражаю искренние соболезнования родным и близким известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Это настоящая трагедия для семьи и всего медицинского сообщества страны. Мы потеряли замечательного врача, который продолжал семейные традиции и посвятил более 20 лет служению обществу, – отдавал все свои силы и знания для спасения человеческих жизней. Светлая память!», - выразил соболезнования Ерболат Досаев.

    Ранее министр здравоохранения РК Ажар Гиният прокомментировала убийство Юрия Шумкова.

    Напомним, известный врач-гастроэнтеролог был застрелен их охотничьего ружья накануне в Алматы. Подозреваемого задержали сразу же на территории Алатауского района в результате введенного в городе специального плана «Перехват».

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Происшествия Акимат Здравоохранение Память
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