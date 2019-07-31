Аким Алматы встретился с консулами Южной Кореи и России

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с Генеральными консулами Республики Корея Ким Хынг Су и РФ Евгением Бобровым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече с Ким Хынг Су были обсуждены текущее состояние ивозможности развития торгово-экономических отношений, укреплениякультурно-гуманитарных связей. Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым поставленазадача по повышению инвестиционной привлекательности регионов. Южная Кореявходит в число 12 крупнейших торговых партнеров Казахстана. Объем южнокорейскихинвестиций в экономику Казахстана за последние 10 лет (2008-2017 гг.) составилболее 4,5 млрд долларов США.

В Алматы действуют 320 предприятий с участием южнокорейскогокапитала в сферах торговли, медицины, строительства, телекоммуникаций.

Б. Сагинтаев отметил важную роль Представительствакорейского Агентства торговли и инвестициям (KOTRA), открытого в Алматы, вукреплении деловых контактов. За 5 месяцев 2019 года рост товарооборота по сравнениюс аналогичным периодом прошлого года составил 5,5%.

Аким Алматы подчеркнул, что в городе сложилась сервисная,независящая от нефти экономика. Почти половина объема оптовой торговлиприходится на Алматы.

«Порядка 40% экономики – это малый и средний бизнес, гдезаняты 7 из 10 работающих алматинцев. Алматы как финансовый и экономическийцентр страны имеет высокую инвестиционную привлекательность. В городе действуютболее 185 тыс. субъектов МСБ, работают Индустриальная зона и СЭЗ «ПИТ», имеетсяряд преференций и льгот для инвестиционных проектов. В апреле текущего года натерритории Индустриальной зоны начато строительство завода Hyndai», - отметилив акимате.

Развивается сотрудничество в сфере инфраструктуры итранспорта. В прошлом году начато строительство БАКАД, которая включит Алматы всистему «Западная Европа – Западный Китай». В строительстве принимают участие июжнокорейские компании SK Group, Korea Expressway Corporation. Кроме того,подписан контракт между Hyundai Rotem и Метрополитеном Алматы на поставкуэлектроподвижных составов.

Глава города также остановился на вопросах сотрудничества всфере здравоохранения и укрепления взаимодействия в культурно-гуманитарнойсфере.

На встрече с Евгением Бобровым Б. Сагинтаев рассказал оприоритетных направлениях развития мегаполиса в соответствии с задачами,поставленными Президентом К. Токаевым, подчеркнув, что в ближайшее время сучетом мнения горожан будет разработана новая стратегия развития города.Главные принципы документа - город без окраин, полицентричность, высокиестандарты жизни во всех районах мегаполиса.

Аким Алматы отметил, что для города может быть интересенопыт российских коллег по планированию городского пространства и урбанисткеМосквы, Санкт-Петербурга, других крупных культурно-исторических центров.

Собеседники также обсудили перспективы развитияэкономического сотрудничества. В Алматы действует 2679 предприятий с участиемроссийского капитала в сферах торговли, финансов, медицины, промышленности. Запрошлый год рост товарооборота между Алматы и Россией составил 6,8%.

Б. Сагинтаев сообщил о мерах по созданию благоприятныхусловий и снижению административных барьеров для развития МСБ.

«В городе создается центр по поддержке и обслуживаниюпредпринимателей «Qoldaў» и полноформатный инвестиционный блок «AlmatyInvest»при СПК «Алматы». В Алматы заинтересованы в тесном взаимодействии с российскимбизнесом и готовы обсуждать взаимовыгодные проекты», - заявили в акимате.

На встрече также был отмечен высокий уровенькультурно-гуманитарного взаимодействия. Как известно, ранее была достигнутадоговоренность о проведении Дней Москвы в Алматы в первой декаде октября игуманитарно-деловой миссии Санкт-Петербурга 4-6 ноября.

«Уверен, что эти мероприятия придадут дополнительный импульсразвитию межрегионального сотрудничества. Мы готовы оказать всестороннююподдержку в их организации», - подчеркнул аким города.