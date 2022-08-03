Аким Алматы встретился с гендиректором ВОЗ Тедросом Гебрейесусом

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе встречи с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом обсуждены вопросы укрепления сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе противодействия COVID-19, обучения специалистов и привлечения новых технологий, передает МИА «Казинформ».

Во встрече также принимала участие министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният.

В ходе обсуждений было отмечено, что эпидемиологическая ситуация в Алматы остается стабильной – город находится в «зеленой» зоне, обеспечен необходимыми ресурсами для борьбы с коронавирусной инфекцией и следует рекомендациям ВОЗ. Глава города Ерболат Досаев подчеркнул, что пандемия COVID-19 выявила слабые места в системе здравоохранения города.

«Пандемия показала, что необходимо улучшать качество первичной медико-санитарной помощи (ПМСП). Для этого планируется модернизация и развитие медицинских учреждений, оказывающих ПМСП, усиление кадрового потенциала, реализация передовых практик и рекомендаций ВОЗ. Следующие 2-3 года имеют критическое значение для реформирования городской системы здравоохранения», – сообщил аким Алматы.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус поддержал главу города и выразил готовность ВОЗ к активному сотрудничеству.

«ВОЗ сконцентрирован на центре первичной медико-санитарной помощи, который даст миру много возможностей. В следующем году в Нью-Йорке состоится встреча высокого уровня по всеобщему охвату медицинским страхованием. Мы хотели, чтобы Казахстан работал с нами и занял ведущую роль по аспектам первичной медико-санитарной помощи», – сказал Тедрос Гебрейесус.

Глава города отметил, что заинтересован в использовании прогрессивного мирового опыта и лучших практик для развития сферы здравоохранения Алматы.

Ранее сообщалось, что глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус находится с неофициальным визитом в Алматы.





Фото: facebook.com/almaty.gov.kz







