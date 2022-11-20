Аким Алматы вместе с супругой одними из первых проголосовали на выборах

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Одними из первых в 7 часов утра на избирательный участок №358, расположенном в школе-лицее №28 имени М. Маметовой пришли аким Алматы Ерболат Досаев вместе с супругой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня граждане Казахстана реализуют свое конституционное право и своим голосом выбирают, как будет развиваться наша страна в ближайшие 7 лет. Важен голос каждого казахстанца, и сегодня я пришел отдать свой голос, как гражданин и житель Алматы, за светлое будущее нашего города, наших жителей, своей семьи и своих детей. Уверен, что алматинцы покажут свое единство и определят свой выбор», – сказал Ерболат Досаев.

Всего в день выборов в Алматы открыты 600 избирательных участков, на 55 участках можно проголосовать вне зависимости от наличия прописки. Право голоса в городе имеют около 1,2 млн человек.

Ранее сообщалось, что алматинцы с утра начали активно голосовать.



