Аким Алматы провел прием граждан, обратившихся в филиал партии «Nur Otan»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе приема граждан, состоявшегося в онлайн-формате, горожанами были озвучены различные вопросы, касающиеся благоустройства, экологии, поддержки особенных детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В приемную городского филиала партии «Nur Otan» обратились жители ЖК «Меркур Град». Они пожаловались председателю алматинского городского филиала партии «Nur Otan», акиму Алматы Бакытжану Сагинтаеву, что по вине застройщика их дом не подключен к системе газоснабжения, а двор не благоустроен. В этой связи по поручению Бакытжана Сагинтаева решение вопроса будет ускорено – газ в домах появится в ближайшее время, а аким района займется решением вопроса благоустройства территории.

По просьбе жителей микрорайона Коктобе будет рассмотрена возможность благоустройства парка, который в данное время находится на частной территории. Также будет изучен вопрос строительства системы водоотведения и модернизации линий электропередач в данном микрорайоне. По обращению жителей улицы Бегалиева Наурызбайского района участок улицы, выходящий на строящийся проспект Абая, будет оставлен тупиковым.

Бакытжан Сагинтаев поручил Управлению зеленой экономики совместно с соответствующими службами изучить предложение экоактивиста Тимура Елеусизова о создании комиссии по вопросам экологии, а также инновационного хаба по выработке решений в данной сфере.

Всесторонне будет изучено обращение жителей дома по улице Аносова, соседствующего с пищевым заводом, будет проверено соблюдение санитарных норм.

Директор Фонда помощи детям с аутизмом и другими особенностями в развитии «Луч света» Л. Байрамова занимается благородным делом – социализацией несовершеннолетних с ментальными нарушениями. Ее просьба о предоставлении помещения для расширения деятельности и транспорта для перевозки подопечных будет поддержана.



