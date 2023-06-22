Аким Алматы прокомментировал ситуацию с программой ArtSport

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Анализ реализации программы ArtSport помог выявить основные проблемы и сделать соответствующие выводы, заявил на брифинге в СЦК аким Алматы Ерболат Досаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава города рассказал, что работа платформы вызывала множество нареканий: на детей выдавалось несколько ваучеров, отслеживать посещаемость было невозможно, данные в табелях о посещаемости легко подделывались. Проверку в отношении ArtSport инициировал акимат Алматы.

«Людей обманывали, потому что не было четких требований: имеешь ли ты соответствующую квалификацию и все необходимые сертификаты, умеешь ли работать с детьми? Главное – цифры: столько-то людей работает, столько-то детей ходит. По ним выплачивались деньги. Мы сделали все необходимые выводы из этой ситуации», – рассказал Ерболат Досаев.

На брифинге в СЦК главе города задали вопрос о судимостях тренеров, работавших в программе ArtSport. Аким Алматы сообщил, что от родителей детей не поступало ни одного обращения в правоохранительные органы о неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних. Ерболат Досаев заверил, что при необходимости и выявлении подобных фактов семьям окажут поддержку.

Сейчас запись в бесплатные кружки и секции осуществляется через электронный портал DamuBala. Для реализации новой программы выделили более 20 млрд тенге. На платформе действуют четкие и понятные критерии, согласно которым родители могут отслеживать, где и как занимается ребенок, а правоохранительные органы осуществлять соответствующий контроль. В настоящий момент ваучеры получили 65 086 детей. Очередь двигается согласно высвобождению бюджетных средств.