Аким Алматы прокатился на автобусе по BRT и выявил проблемы транспорта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос реализации проекта BRT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Житель Алматы на встрече с акимом города просил сделать по проспекту Сейфуллина между Райымбека и Абая BRT по типу Тимирязева, поскольку по этой дороге наблюдаются пробки.

«Можно ли оставить по Тимирязева BRT по центру, чтобы сотни тысяч алматинцев и студентов КазНУ не стояли в пробках?», - спросил алматинец.

«В комментариях меня обвинили во всех смертных грехах, что Досаев хочет закопать миллиарды тенге, которые потратили на BRT. Я не говорю, что за пять лет реализации проекта все получилось плохо, но проблемы очевидные есть. Проект не завершен за пять лет. Вы упомянули КазНУ, там и есть главные вопросы, потому что сделали переход надземный, который не регулируется и из-за этого есть соответствующие проблемы. Если BRT запустили, необходимо было предусмотреть соответствующие интервалы и наличие подвижного состава. Этого нет. Имел честь на днях проехать по BRT на автобусе. Я прождал 32 маршрут 33 минуты, потому что четыре автобуса в этот день не вышли на маршрут. Причина - в городе нет необходимого запаса автобусов. Для разрешения этой ситуации в этом году и в течение следующего года закупят 300 новых автобусов и 100 троллейбусов», - ответил аким Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Алмалинского района.

Аким также сообщил, как долго он ехал на автобусе.

«Классическое скоростное BRT начинается от Тимирязева/Байтурсынова и доходит до места, где есть выделенная полоса. До этого момента автобусы идут по правой полосе и застревают на каждом светофоре. Проблемы есть и мы будем решать их вместе. Никто не собирается проделанную работу выбрасывать в мусорный ящик. BRT доведем до ума», - добавил градоначальник.

Ранее Ерболат Досаев сообщил, что линии BRT для общественного транспорта перенесут с левой стороны на правую крайнюю полосу.



