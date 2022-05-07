Аким Алматы поздравил ветеранов с Днем Победы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Дня Великой Победы аким Алматы Ерболат Досаев лично поздравил ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Глава города выразил им огромную благодарность за их подвиги и героизм, вручил подарки и пригласил на церемонию возложения цветов к Вечному огню, которая состоится 9 Мая в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

Во время визита к ветерану Шангерею Жаныбекову, которого призвали на фронт в 1942 году военным фельдшером в возрасте 18 лет, Ерболат Досаев подчеркнул, что путь фронтовика – это пример для молодого поколения.

«Низкий вам поклон за ваш героизм. Вы подарили нам мирное небо. Трудно представить, что было бы сейчас, если бы не ваши подвиги на поле битвы. Долгих лет жизни вам! Я обязательно приеду через два года на ваш 100-летний юбилей», – сказал Ерболат Досаев.

Шангерей Жаныбеков – уроженец Костанайской области, до войны учился в медицинском училище. Принимал участие во 2-м Украинском и Брянском фронтах, участвовал в освобождении от врагов Полтавы, Кировограда, Кременчука, Харькова, Белгорода, Украины, Молдавии, Австрии, Венгрии, Румынии и Чехословакии. День Победы встретил в Австрии.

Его заслуги отмечены орденами Октябрьской революции, Отечественной войны II степени, орденами Трудового Красного Знамени, двумя медалями «За отвагу», почетными грамотами Верховного Совета Казахской ССР и другими заслуженными наградами. В 2017 году Шангерею Жаныбекову присвоено звание Почетного гражданина города Алматы.

Ерболат Досаев также встретился с участником Великой Отечественной войны Каирлы Жонкабаевым. Он был призван в армию в октябре 1941 года, попал в легендарную 8-ю гвардейскую Панфиловскую дивизию под Москвой, где прослужил до конца войны. Победу Каирлы Жонкабаев встретил на окраине города Кенигсберг и после войны служил в комендатуре города Калинино.

«К нашему глубокому сожалению, из всех наших ветеранов сегодня Вы – единственный доживший до наших дней панфиловец. У вас много наград – Орден Красной Звезды, Отечественной войны второй степени, Дружбы народов, медаль «За Отвагу» и др. Но для нас вы прежде всего человек, перед которым мы в большом и неоплатном долгу за наше спокойное детство, жизнь и будущее наших детей», – сказал во время встречи Ерболат Досаев.

Во время разговора глава Алматы сообщил, что в городе осталось всего 75 ветеранов Великой Отечественной войны и все они получат должное внимание и поддержку в преддверии праздника.

«Мы распределились вместе с моими заместителями, акимами районов, руководителями управлений, чтобы объехать всех ветеранов и лично поздравить каждого с наступающим праздником 9 Мая. В предыдущие два года из-за санитарно-эпидемиологических ограничений на фоне коронавируса не было возможности посещать вас и проводить праздничные мероприятия. В этом году все будет как положено – будет концерт и чествование. Приглашаю вас на возложение цветов 9 Мая. Мы обеспечим транспорт и все необходимые условия», – подчеркнул Ерболат Досаев во время беседы с ветераном.

Глава города поздравил еще одного ветерана Великой Отечественной войны – Александра Журавлева, который служил в рядах армии с 1943 года.

Он воевал на Карельском фронте с 1943 года, с июля 1944 года перешел в 1-й Украинский фронт, затем сражался с врагом в Польше, Германии и Праге. Победу встретил 9 мая 1945 года в Праге. Служил в гвардейской артиллерийской бригаде разведчиком в звании капитана, был старшиной бригады. После войны продолжил службу в войсках до мая 1950 года.

За воинские подвиги Александр Журавлев получил орден Отечественной войны І степени, медали «За победу над Германией», «За Варшаву», «За Берлин» и др.

«От всей души поздравляю вас с праздником. Огромная благодарность вам. Всегда своим детям рассказываю, что все хорошее, что сейчас есть, не просто появилось. Все могло бы пойти по-другому. Миллионы человек погибли за наше мирное небо. Конечно, эта тема немного уходит в историю – молодое поколение думает, что так было всегда. Но пока живы вы – наши герои и мы – те, кто помнит и знает о вас, ваши заслуги и героизм будут на устах и в сердцах. Ждем вас 9 Мая на праздновании, отметим вместе», – сказал аким во время теплого приема в доме Журавлевых.

Встречи с ветеранами прошли в теплой атмосфере – в уютной домашней обстановке с участием родных и близких фронтовиков. В ходе встреч участники войны делились воспоминаниями о прошлом, шутливыми рассказами и добрыми пожеланиями мира и согласия нашей стране.



