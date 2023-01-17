Аким Алматы ознакомился с ходом строительства проблемных объектов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ерболат Досаев совершил объезд строящихся проблемных объектов здравоохранения и образования, сроки сдачи которых переносились неоднократно из-за некачественной работы подрядных организаций. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Глава города ознакомился с ходом реконструкции пристройки к школе-лицею №48, которая позволит увеличить количество ученических мест с 260 до 510. Общая площадь здания с учетом новой столовой, спортивного и актового залов составит 6,5 тысячи квадратных метров.

Учебное учреждение было закрыто на реконструкцию еще 30 июня 2021 года, первоначально объект должны были сдать в эксплуатацию 30 апреля 2022 года. По вине генподрядчика ТОО «Риголит» сроки завершения работ переносятся в третий раз. Значительное отставание от графика связано с внесением изменений в проектно-сметную документацию сетей и корректировкой сметы. Генеральный проектировщик ТОО «Прикаспийское управление строительства – Шымкент» не учло в проекте материалы для кровли, водосток, подводку наружной теплотрассы и не планировало реконструкцию котельной для подведения тепла и горячей воды в социально важный объект.

В сентябре прошлого года все вопросы, связанные с корректировкой проекта, со стороны акимата Алматы были решены, необходимые средства городом выделены. Однако ТОО не смогло мобилизовать необходимые ресурсы и завершить строительство школы до конца года и не выполнило свои обязательства.

В первом и во втором блоках строительно-монтажные работы закончены на 95%, кабинеты оборудованы на 95%. Остаются незавершенными работы по строительству трех блоков, по благоустройству территории школы, требуется установить спортивное покрытие, ограждение по возрастным группам и другое.

Учитывая погодные условия, часть работ, включая благоустройство, перенесена на весну. Полное завершение работ планируется во втором квартале 2023 года. Аким поручил управлению строительства обеспечить жесткий контроль за ходом работ для недопущения очередного срыва сроков.

Аким Алматы также ознакомился с ходом работ по сейсмоусилению и капитальному ремонту общеобразовательной школы №145 на 760 учеников. Школа была построена более 30 лет назад и нуждалась в ремонте.

Работы начались в августе 2021 года, изначально объект планировалось сдать в эксплуатацию в марте 2022 года. Однако из-за некачественной работы генерального подрядчика ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» сроки переносятся в третий раз. Основными причинами отставания от графика стали низкое качество проектно-сметной документации (год разработки – 2020 год, автор – ТОО «Компания «Шебер», г. Жезказган) и несоответствие сметы ценам на материалы и услуги.

На сегодня незавершенными остаются отделочные, кровельные работы, благоустройство территории. Сдать объект планируется до начала нового учебного года. Ерболат Досаев поручил в случае очередного срыва срока подать на подрядчика в суд.

ТОО «Корпорация Ақ Ордасы» занимается еще одним проектом – строительством корпуса приемного отделения с операционным блоком для Центра детской неотложной медицинской помощи. Работы начались в августе 2021 года, согласно заключенному договору их планировалось завершить в декабре прошлого года. Однако из-за некачественной работы ТОО социально важный объект не был сдан вовремя.

В результате акимат города принял ряд организационных мер для ускорения темпов работы, были организованы дополнительная рабочая сила и техника. Для продолжения всех строительно-монтажных работ была привлечена субподрядная организация ТОО «Атрикс Строй». Ерболат Досаев поручил управлению строительства держать на особом контроле исполнение сроков и проверить целевое использование средств, выделенных из местного бюджета компании ТОО «Корпорация Ақ Ордасы».

Аким города ознакомился с проектом строительства пристройки к зданию Алматинского государственного гуманитарно-педагогического колледжа №2. В строящемся здании будут расположены учебный корпус на 300 мест, актовый зал на 129 мест и столовая на 84 места. Действующее здание было построено 60 лет назад. На сегодня в колледже обучаются 1042 студента при проектной мощности в 410 мест.

Первоначальный проект предусматривал строительство отдельного корпуса на территории прилегающего стадиона. В ходе обсуждений акимат города пошел навстречу пожеланиям местных жителей и с целью сохранения зеленой зоны и спортивного объекта был рассмотрен вопрос о строительстве пристройки к действующему зданию колледжа. Управление строительства приступило к разработке проектно-сметной документации. Проект предусматривает модернизацию стадиона, где будут располагаться футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, воркаут-зоны и детские площадки. Генеральным проектировщиком определено ТОО «ДИАС Проект», срок начала строительства – июль 2023 года.

Ерболат Досаев поручил управлению строительства до конца января согласовать эскизный проект с управлением городского планирования и урбанистики с учетом мнений и предложений жителей, а также обеспечить бережный перенос и сохранение всех зеленых насаждений с территории коллледжа.

В ходе объезда главе города представили ход работ по строительству пристройки к школе-интернату №9. В учебном заведении обучаются 328 детей при проектной мощности в 220 мест. В строящемся здании будут расположены учебный корпус и столовая.

Генеральный подрядчик – ТОО «Barat & Co» (Шымкент). Компания приступила к строительно-монтажным работам 20 июля 2021 года, изначально объект должны были сдать в эксплуатацию в январе прошлого года. С того момента сроки перенесены дважды.

В связи с удорожанием строительных материалов проект 2020 года был направлен на корректировку для приведения в соответствие с действующими ценами. С учетом корректировки проекта ТОО должно было завершить строительство до конца прошлого года, так как все процедуры для строительства заказчиком в лице управления строительства были выполнены, необходимые средства выделены. В декабре за срыв продленного срока в отношении подрядной организации ТОО «Barat & Co» подан иск в суд. По вине компании школа-интернат не функционирует четвертый год, ее ученики вынуждены временно продолжать обучение в других учебных заведениях.

Во время посещения Ерболат Досаев также сделал замечание по низкому качеству материала, применяемого при строительно-монтажных работах, в том числе по установленным межкомнатным дверям. Сдать объект с учетом работ по благоустройству планируется в мае этого года, прием учащихся будет возобновлен с начала учебного года.

По итогам рабочей поездки аким города дал поручения соответствующим управлениям ускорить темпы строительства, уделить должное внимание качеству строительных работ и применяемых материалов, а также обеспечению социальных объектов современным оборудованием.









Фото: пресс-служба акимата г. Алматы





