Аким Алматы ознакомился с ходом строительства дорог и улиц

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким мегаполиса ознакомился с ходом строительных работ объектов дорожной инфраструктуры. В ходе рабочей поездки аким города Ерболат Досаев посетил объекты дорожной инфраструктуры в Наурызбайском, Жетысуском и Медеуском районах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Градоначальник сначала ознакомился с ходом среднего ремонта дорог в микрорайоне Тастыбулак в Наурызбайском районе, где предусмотрены работы на шести улицах общей протяженностью 8,6 км. На сегодня проведен ремонт на улице Таутаган. Оставшиеся улицы будут отремонтированы после полного завершения строительства инженерных коммуникаций, по которым на месте у главы города возникли вопросы к ответственным управлениям.

На сегодня подрядчик по строительству инженерных коммуникаций не выполнил обязательства по контракту, вследствие чего были приостановлены дальнейшие работы по ремонту дорог в микрорайоне. Глава мегаполиса дал поручение предусмотреть альтернативный вариант продолжения работ, чтобы закончить запланированный ремонт качественно и в срок.

Глава города также посетил микрорайон Акжар, где ведется строительство новых дорог на 89 улицах общей протяженностью 45,3 км. Сегодня в асфальтобетонном покрытии уже 10 улиц протяженностью 2,5 км. Работы планируется завершить до конца 2023 года. Аким сделал замечания к качеству проведенных работ по укладке асфальта и поручил усилить контроль.

В ходе объезда аким Алматы проверил ход дорожно-строительных работ по пробивке улицы Толе би до границ города. Специалисты ведут подготовительные и мобилизационные мероприятия, работы планируется завершить до конца 2023 года. Ерболат Досаев по поступающим просьбам жителей поручил ускорить работу и до конца текущего года осуществить пробивку улицы Толе би до улицы Алатау, обеспечив тем самым проезд до жилого комплекса «Алма Сити».

Следующим пунктом рабочего объезда стала транспортная развязка на пересечении проспекта Сейфуллина и улицы Жансугурова в Жетысуском районе. Строительство данного объекта затянулось, подрядчик проводит работу некачественно, нарушены сроки плана-графика производственных процессов. В этой связи аким поручил принять меры по отношению к подрядчику в недельный срок. Ввод данной развязки в установленный срок должен был позволить увеличить пропускную способность в северном направлении, увеличив трафик по проспекту Сейфуллина на 15-20 %, по улице Жансугурова - на 10-15 %.

Также в этот день глава города ознакомился с ходом работ одного из пилотных проектов в Медеуском районе – экспериментальному использованию асфальтобетонной смеси на полимерном битуме. Так, 16-17 июля 2022 года на трех участках улицы Гоголя по северной стороне автобусной полосы были проведены работы по пилотному использованию указанного дорожно-строительного материала. Специалисты будут наблюдать за «поведением» применяемой технологии и состоянием покрытия в течение года.

По итогам объезда аким Алматы дал поручение повысить контроль за качеством выполняемых работ и завершить проекты в установленные сроки.