Аким Алматы обратился к «магазинам у дома» из-за повышения цен на продукты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к торговым точкам города с просьбой не «баловаться» с повышением цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера у меня был разговор с Премьер-Министром относительно «магазинов у дома». Сегодня они находятся в «защитной зоне», так как существует мораторий на проверки. Мы можем прийти, указать. Определенное количество магазинов у дома вернули цены на прежний уровень. Но в целом акиматам можно принять решение о введении регулируемых цен. То есть предельные цены мы можем установить. Сегодня мы по двум видам продукции готовим решение - это на морковь и подсолнечное масло. Но для того, чтобы по остальным 19 пунктам социально значимых продовольственных товаров установить цены, правила не дают нам оперативно реагировать: надо смотреть статистику за месяц, расследование проводить и так далее. Ну, за это время поезд, как говорится, уже уйдет.

В этой связи Премьер-Министр поддержал нас и дал поручение внести изменения в правила введения предельных цен, чтобы мы могли оперативно принять решение по нашему городу по всей линии СЗПТ. Поэтому еще раз хотел бы обратиться к нашим торговым точкам, чтобы в это тяжелое время не баловались (с повышением цен на продукты - прим. автора). У нас появится инструмент для того, чтобы отрегулировать все эти моменты. И мы примем решение на определенный срок заморозить все цены. Нам могут сказать, что это антирыночные меры, но в условиях рынка, если начинаются различного рода соглашения и нарушения, то мы должны на это жестко реагировать», - сказал аким на заседании городского штаба.

Аким добавил, что работу по мониторингу цен необходимо продолжать не только по магазинам у дома, но и по продовольственным базарам и крупным торговым сетям.