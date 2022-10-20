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    Аким Алматы назвал причины роста цен на продукты питания

    20 Октября 2022, 11:47

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал вопрос продовольственной инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жительница Бостандыкского района на встрече с акимом заявила, что в городе постоянно растут цены на основные продукты питания.

    «К примеру, рис в начале года стоил 230 тенге, сейчас 470. Гречка стоила 540, сейчас на 100-150 тенге дороже. Какие меры принимает акимат для сдерживания роста цен в городе?» - поинтересовалась она.

    «Для нас это является самым главным вызовом в этом году. Вчера Глава государства в городе Конаеве сказал, что у нас продовольственная инфляция дошла до 20 %. Здесь есть много факторов. Это геополитические события и объективные причины в виде подорожания ГСМ. Город много импортирует. Сейчас мы договариваемся с регионами. Нас поддержала Алматинская область, районы по овощам и рису. Мы предварительно договорились с Правительством. Со стороны города до конца года мы договорились по реализации социально значимых продуктов питания в объеме 85 тысяч тонн по фиксированным ценам. Достигнута договоренность по зерну и подсолнечному маслу. По вопросу обеспечения сахара, гречки и риса мы предусмотрели 6,4 млрд тенге. Сейчас Минторговли договаривается о единых ценах и наш город получит свою квоту», - ответил Ерболат Досаев.

    Он добавил, что главной проблемой несправедливого ценообразования остаются посреднические схемы.

    «Основными поставщиками города являются базары. У нас подготовлен комплекс мер, которые мы планируем к реализации с января следующего года. Основная задача убрать посредников из цепочки поставок. Сегодня они накручивают от 40-50 % только в городе», - отметил градоначальник.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Правительство РК Алматы Акимат Экономика Цены и тарифы Общество
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