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    Аким Алматы держит на личном контроле работы по уборке снега и подготовке к паводкам

    25 Февраля 2021, 13:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал о подготовке к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что все городские коммунальные службы мобилизованы в полном объеме и уже занимаются подготовкой к паводкам. Соответствующее поручение дал аким города Бакытжан Сагинтаев.

    Кроме того, отмечается, что с наступлением тепла в городе запустят арычные сети.

    «Ирригация в городе работает в полном объеме. Все необходимые материалы и техника в местах проживания людей подготовлены», - сообщил Ерлан Кожагапанов.

    Вместе с тем, особое внимание будет уделено Алатаускому, Жетысускому и Турксибскому районам.


    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Акорда Паводок
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