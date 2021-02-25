Аким Алматы держит на личном контроле работы по уборке снега и подготовке к паводкам

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов рассказал о подготовке к паводкам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что все городские коммунальные службы мобилизованы в полном объеме и уже занимаются подготовкой к паводкам. Соответствующее поручение дал аким города Бакытжан Сагинтаев.

Кроме того, отмечается, что с наступлением тепла в городе запустят арычные сети.

«Ирригация в городе работает в полном объеме. Все необходимые материалы и техника в местах проживания людей подготовлены», - сообщил Ерлан Кожагапанов.

Вместе с тем, особое внимание будет уделено Алатаускому, Жетысускому и Турксибскому районам.



