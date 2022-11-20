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    Аким Алматинской области проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 10:27

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Марат Султангазиев отдал свой голос за будущего Президента страны на избирательном участке №949, расположенном в доме культуры в Конаеве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня я реализовал свои конституционные права, исполнил гражданский долг – участвовал на выборах Президента. Впервые мы выбираем президента на семилетний период. Поэтому сегодня будут определены самые важные направления развития нашей страны на предстоящие семь лет», - сказал аким журналистам.

    По его мнению, жители Алматинской области голосуют достаточно активно.

    «Думаю, по избирательным участкам видно, и вы тоже свидетели, что жители Алматинской области очень активно сегодня с утра голосуют», - сказал глава региона.

    Всего на территории Алматинской области работают 606 избирательных участков. Они будут работать в день выборов с 07:00 до 20:00 по местному времени.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Президентские выборы - 2022
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