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    Аким Алматинской области анонсировал кадровые перестановки в Талдыкоргане

    24 Февраля 2022, 18:40

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Аким Алматинской области Канат Бозумбаев отметил, что общая картина состояния базаров и рынков в Талдыкоргане оставляет желать лучшего. По этой причине планируется перестройка работы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я еще не знаком со всеми проблемами города, очевидно, что будут произведены кадровые изменения», - сказал Канат Бозумбаев в ходе пресс-конференции на информационной площадке «Jetisy Media».

    Кроме того, глава региона отметил, что намечаются изменения в генплане областного центра.

    Ранее аким области рассказал о январских событиях, о строительстве атомной электростанции в Казахстане, о развитии туризма в Алматинской области.

    Кроме того, сообщалось, что в области планируется обеспечить работой 400 человек на проекте по добыче вольфрамовой руды.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Госслужба
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