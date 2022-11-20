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    Аким Актюбинской области проголосовал на выборах Президента

    20 Ноября 2022, 11:45

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов проголосовал сегодня в 8 утра на избирательном участке №550 в доме культуры «Геолог», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участие в выборах – гражданский долг каждого казахстанца. Уверен, что актюбинцы отдадут свои голоса за стабильность и процветание нашей независимой страны», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

    Затем двум впервые голосующим 18-летним избирателям он вручил памятные подарки.

    Всего на внеочередных выборах Президента в Актюбинской области работают 517 избирательных участков, 15 участков находятся в специализированных организациях - это медицинские учреждения, воинская часть, следственный изолятор. В трех участках, расположенных в воинской части и вблизи вахтовых поселков, выборы начались в 6 часов утра. Остальные избирательные участки открылись в 7 часов утра и завершат свою работу в 20:00 часов.

    Всего в списки избирателей по области включены более 560 тысяч человек.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Президентские выборы - 2022
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