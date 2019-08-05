Аким Актюбинской области поручил руководителям предприятий решить вопрос с занятостью горожан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 4 августа, аким Актюбинской области Ондасын Уразалин ознакомился с работой Жанажолского газоперерабатывающего завода АО «CNPC-Актобемунайгаз» в Мугалжарском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Крупнейшее предприятие добывает 7 млрд кубометров газа в годи входит в региональную Карту индустриализации страны. На производствеиспользуются современные технологии в области переработки нефти и газа,патентные разработки международных компаний. Стабильной работой обеспечены 1585человек.

Также аким области осмотрел ТОО «Gas Processing Company»,которое было введено в эксплуатацию в Байганинском районе в 2018 году изанимается очисткой, сушкой, подготовкой попутного нефтяного газа. Мощностьпредприятия составляет 300 млн куб. м газа в год, 37 тыс. тонн техническойпропан-бутановой смеси, 5400 тонн газового конденсата, 10500 тонн серы. Напредприятии работают 260 человек.

Ондасын Уразалин поручил руководству АО«CNPC-Актобемунайгаз», ТОО «Gas Processing Company» обратить особое внимание наобеспечение максимальной защиты окружающей среды, трудоустройство местногонаселения на промышленные предприятия, а также соблюдение техники безопасностиработниками.

Глава региона ознакомился с работой социальных объектов селаОймауыт Жанажолского сельского округа, посетив школу, детский сад на 40 мест, а также семейно-врачебную амбулаторию.

Аким области проинспектировал готовность к новому учебномугоду средней школы им. С. Жинебаева. Учебное заведение 1961 года постройки на 140 мест оснащено современнымоборудованием. В настоящее время здесь работают 36 учителей. В 2014 году вшколе проведён капитальный ремонт.

В семейно-врачебной амбулатории обслуживают 1442 жителейокруга, в дневном отделении имеется 5 коек.

В ходе встречи с населением в местном Доме культуры ОндасынУразалин ответил на вопросы сельчан, выслушал их предложения и пожелания.

Жители попросили главу региона оказать содействие в решениипроблемы, связанной с водопоем скота. Аким области поручил руководителю районаразобраться и снять этот вопрос с повестки дня.

«Мне известно, что есть необходимость подключения мобильнойсвязи к населенным пунктам Оймауыт, Миялы, Дияр. Этот вопрос на контроле, егорешением занимаются не только акимат района, но и соответствующиегосударственные органы. В связи с тем, что численность населения в селе Оймауытпревысило 500 человек до конца 2020 года населенный пункт будет обеспеченбесперебойной сотовой связью», - пообещал Ондасын Уразалин.

Глава области также отметил, что в ходе личного приемажители сельского округа поднимали вопросы кредитования на открытие бизнеса. Вэтой связи Ондасын Уразалин подчеркнул, что государством предусмотрены мерыподдержки для начинающих предпринимателей, а также на развитие бизнеса и призвалмаксимально их использовать.