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Ондасын Уразалин поручил разработать комплекс мероприятий по поддержке местных производителей

11 Декабря 2019 21:58
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Ондасын Уразалин поручил разработать комплекс мероприятий по поддержке местных производителей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – На совещании в акимате Актюбинской области рассмотрели итоги работы промышленных предприятий за 11 месяцев 2019 года, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Заместитель акима области Кайрат Бекенов сообщил, что по итогам 11 месяцев 2019 года объем промышленности составил 1,8 трлн тенге, индекс физического объема на уровне 105,8%. Однако несмотря на положительную динамику, на предприятиях региона имеется ряд проблем.


Кайрат Бекенов обратил внимание на увеличение количества привлекаемых иностранных работников среди компаний с иностранными учредителями, слабое и формальное обучение казахстанских специалистов, привел факты диспропорции в заработных платах между иностранными и местными кадрами.

В связи с этим аким области Ондасын Уразалин поручил усилить работу в данном направлении, провести анализ по привлечению иностранной рабочей силы и в случае выявления привлекать их к ответственности вплоть до депортации.

Резкой критике аким области подверг работу и по развитию местного содержания. Так, недропользователями нефтегазового сектора приобретено товаров, работ и услуг на сумму 150,3 млрд тенге, в том числе доля местного содержания составляет 50,7%.

В частности, руководители актюбинских компаний обратили внимание главы региона на то, что крупные предприятия намеренно занижают закупочные цены в ходе конкурсов, из-за которых местные товаропроизводители не могут участвовать в них.

«Есть проблемы, которые влияют на социально-экономическое развитие и общественно-политическую стабильность региона. Я понимаю, что предприятия в первую очередь заинтересованы в извлечении прибыли. Местные исполнительные органы, с одной стороны, должны оказывать содействие в успешной деятельности компаний, реализации производственных задач, но вместе с тем их работа должна положительно сказываться на социальной ситуации в регионе. Извлекая прибыль, вы не должны забывать, что это все было достигнуто благодаря стабильности, которая обеспечена в Казахстане руководством страны», - сказал аким и поручил разработать комплекс мероприятий по поддержке местных производителей.

«Для меня как руководителя области важны интересы как отдельно взятого жителя региона, так и бизнес-сообщества в целом. В первую очередь должны быть загружены наши местные товаропроизводители. К этому надо подойти системно и основательно», - добавил Ондасын Уразалин.

Напомним, 15 июля 2019 года в ходе расширенного заседания Правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить справедливую оплату труда местных и иностранных рабочих, выполняющих одну и ту же работу. Президент поручил Правительству разобраться провести детальный анализ ситуации, в том числе и по условиям работы, заработной плате рабочих.


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Ключевые слова: Актюбинская область, Экономика, Общество,
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Автор:

Самал Ендибаева

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