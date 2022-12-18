Аким Актюбинской области навестил пострадавших в ДТП детей

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов посетил детскую больницу, где 8 пострадавших в ДТП детей, получают необходимое лечение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

В областной детской клинической больнице акиму доложили о состоянии пятерых детей, которые находятся в реанимационном отделении. Все в стабильно тяжелом состоянии. Состояние троих детей средней степени тяжести, они получают лечение в хирургическом отделении.





Глава региона встретился с родителями, заверив их в том, что медицинская помощь детям оказывается в полном объеме, за ними ведется круглосуточный контроль. Больница обеспечена всем необходимым оборудованием и лекарствами.

Ералы Тугжанов поручил руководству управления здравоохранения обеспечить высококвалифицированную медицинскую помощь детям, при необходимости будут приглашены специалисты из клиник Астаны.

Ранее сообщалось, что на трассе Актобе-Болгарка-Шубаркудук в ДТП попал минивен, который перевозил 9 детей сборной команды по волейболу Темирского района, погиб один 12-летний мальчик. Дети-спортсмены, тренер и водитель ехали на Кубок области по волейболу. В дороге машина перевернулась.

8 детей доставили в областную детскую больницу, четверо из них находятся в очень тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней тяжести. В областном управлении физической культуры и спорта прокомментировали данное ДТП, объяснив, почему дети ехали без сопровождения полиции. Ведется расследование. Позже в департаменте полиции сообщили, что за рулем находился замдиректора школы, 21-летний тренер впал в кому.





Фото: t.me/Aktobe_region



