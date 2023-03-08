Аким Актобе назвал причины затоплений улиц во время паводка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Аким Актобе Мурат Журебеков в своем посте в соцсетях назвал системные причины резкого подтопления улиц талой водой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Одной из причин аким назвал погодные условия - потепление и обильные осадки с начала марта, которые составили 81 процент от месячной нормы.

«Количество осадков в виде снега и дождя, выпавших только за предыдущую неделю, составило 81% от месячной нормы. Лишь за минувшую ночь выпало около 12 мм осадков - это треть месячной нормы. Если сравнивать с прошлым годом, в этом сезоне снега выпало почти в 2 раза больше. При этом потепление пришло к нам на 3 недели раньше, чем в прошлом году», - считает он.