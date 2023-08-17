Аким Акмолинской области посетил ряд школ в пристоличных районах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев проинспектировал готовность школ в городе Косшы и Целиноградском районе к новому учебному году, передает пресс-служба главы области.

В селе Кабанбай батыр Целиноградского района ведется капитальный ремонт общеобразовательной школы, где обучаются порядка 1200 учащихся. Двухгодичный проект финансируется в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі».

Руководитель региона поручил ускорить темп работ, увеличить количество рабочих, благоустроить территорию вокруг, привести в порядок деревья в пришкольном парке, заасфальтировать подъездные пути.

В рамках поручения Президента страны в этом же населенном пункте ведется строительство «Комфортной школы» на 1200 мест. Проект рассчитан на два года. Разработан генеральный план. Сейчас приступили к строительно-монтажным работам.

«Наша задача – построить качественный объект, а сотрудники школы должны сами выбрать подходящие мебель и оборудование», - рассказывают представители компании-подрядчика АО «Samruk-Kazyna Construction».

Глава области подчеркнул значимость квалифицированных педагогических кадров для нового учебного заведения.

«Это национальный проект. Важный момент – кадровый вопрос: в таких школах и качество знаний должно быть соответствующее. Как подчеркивает Президент Касым-Жомарт Токаев, методика преподавания должна быть правильная, а подход к ученикам – индивидуальный», - отметил Ермек Маржикпаев.

Всего в рамках национального проекта в этом году будет начато строительство 9 школ. Везде определены подрядчики и начаты работы.

В городе Косшы, где совсем недавно остро ощущался дефицит ученических мест, строятся три школы. Две из них на 2700 мест планируют завершить в конце этого года. Третья – школа-гимназия на 1500 мест уже 1 сентября примет юных жителей города. Таким образом, с открытием школы-гимназии в области решится вопрос трехсменного образования. Школа, построенная на 7,5 млрд тенге частных инвестиций, оснащена системой безопасности, где предусмотрено распознавание лица. Все 54 кабинета оснащены необходимым оборудованием, в том числе смарт-маркерными досками, также имеется свой кинотеатр, фотостудия, цифровая библиотека, два спортзала, актовый зал и футбольное поле.

«Самое главное, чтобы здесь, прежде всего, учились дети из Косшы. Надо понимать, что сейчас по оснащению это лучшая гимназия в Акмолинской области. Здесь должны быть соответствующие отбор учеников, подходы к методике преподавания, качество знаний. Статус этого учебного заведения обязывает плодотворно учиться, заниматься самообразованием. Надо, чтобы дети занимались наукой», – подчеркнул Ермек Маржикпаев, обращаясь к руководству учебного заведения.

Подводя итоги поездки аким области поручил управлению образования, акиматам Целиноградского района и города Косшы завершить все поставленные задачи к новому учебному году.