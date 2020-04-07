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    Аким Акмолинской области поручил строго контролировать дистанционное обучение

    7 Апреля 2020, 07:16

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на очередном аппаратном совещании поручил провести мониторинг дистанционного обучения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    «Учитывая сложившиеся с пандемией короновируса обстоятельства, учебу в четвертой четверти часть акмолинских школьников начала в дистанционном режиме. Управлению образования поручаю провести мониторинг первого рабочего дня в новой четверти с целью выявления и исправления ошибок при ретрансляции видеоуроков, усвоения материала учащимися, организационных вопросов в работе педагогов», - отметил Ермек Маржикпаев.

    Ермек Маржикпаев заострил внимание и на выполнении показателей социально-экономического развития области по итогам первого квартала.

    Заслушаны отчеты по росту индексов физического объема в секторах экономики, информация по освоению бюджетных средств. Обсуждены вопросы дистанционного обучения школьников и социальной выплаты 42 500 тенге.

    Отдельно остановился на продовольственной безопасности региона. Управлению сельского хозяйства поручено урегулировать поставки мяса КРС на прилавки областного центра.

    Управлению предпринимательства и промышленности поручено проводить мониторинг роста цен на основную группу продовольственных товаров с учетом предельных цен, доведенных Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан, провести рейды по выявлению нарушений и осветить их в средствах массовой информации.

    В завершение совещания заслушал доклад начальника ДЧС Алексея Советова о состоянии паводков в области, поручив производить постепенный сброс воды с Чаглинского водохранилища и держать на особом контроле данные вопросы.

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    Акмолинская область Образование Акимат Цены и тарифы Паводок Общество
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