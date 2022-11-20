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    Аким Абайской области проголосовал на выборах в Семее

    20 Ноября 2022, 12:13

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев проголосовал на выборах в городе Семее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу обалстного акимата.

    Глава региона посетил избирательный участок №260 и сделал свой выбор. На выборы аким области пришел вместе с супругой.

    «Сегодня в стране проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Жители нашей области принимают участие в этом важном политическом мероприятии. Радует активность земляков. Настроение тоже у всех приподнятое. Участие в выборах- это выбор нашего будущего. Это не просто гражданская активность, это шаг к созданию устойчивого Нового Казахстана. Для нашей области это еще один момент исторического значения. Это первые выборы вновь созданной области Абай. Несмотря на то, что прошло всего 5 месяцев, наша область уже делает такой важный политический шаг и участвует в выборах в каждом сельском округе, районе», - сказал аким области Нурлан Уранхаев. Напомним, в Абайской области работают 475 избирательных участков.
    Абайская область Президентские выборы - 2022
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