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    Аким Абайской области ознакомился с работой ряда предприятий и соцобъектов в Семее

    26 Апреля 2023, 18:44

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Первыми объектами посещения стали Семипалатинская обувная фабрика и ТОО «Казполиграф». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    ТОО «Семипалатинская обувная фабрика» - предприятие, специализирующееся на производстве и продаже повседневной и специальной военной обуви из материалов отечественных и зарубежных производителей.

    Представитель фабрики презентовал акиму области работу предприятия и рассказал о дальнейших планах. Глава региона поручил руководству фабрики уделить особое внимание качеству выпускаемой продукции и рассмотреть возможность выхода на местный рынок. Далее он ознакомился с работой воинской части 5511 регионального командования «Шығыс» Национальной гвардии РК. Нурлану Уранхаеву доложили о структуре воинской части, технических возможностях, обеспечении военнослужащих и итогах проведенной работы за год.

    Также аким посетил многопрофильную гимназию №5 имени Шакарима и лицей «Білім-инновация» города Семея, где ознакомился с проводимой работой в учебном процессе.

    Кроме того, глава региона встретился с жителями Цементного поселка. Жителей волнуют вопросы обустройства игровых площадок, где дети могут проводить свободное время.

    Аким Абайской области пообещал найти пути решения вопроса по благоустройству и строительству новых детских площадок в других дворах. В этом году в Семее запланирован ремонт 70 дворов. Остальные вопросы, озвученные в ходе встречи с населением, аким области Нурлан Уранхаев поручил акиму города Семея Нурболу Нурсагатову взять на дальнейший контроль.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Акимат Абайская область
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