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    Акерке Ахметова освобождена от должности вице-министра юстиции РК

    13 Февраля 2023, 10:34

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства РК Ахметова Акерке Естайкызы освобождена от должности вице-министра юстиции РК в связи с переходом на другую работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

    Ахметова Акерке Естаевна окончила Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова (1996), Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова (1998), Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан (2014) и Университет Sheffield, Великобритания, по программе «Болашак» (2017).

    1991-2000 годы работала в коммерческом секторе.

    2000-2015 годы - главный специалист, начальник отдела экспертизы проектов международных договоров, заместитель директора департамента Министерства юстиции Республики Казахстан.

    2015-2017 годы - директор департамента международного права и сотрудничества Министерства юстиции Республики Казахстан.

    С марта 2018 года по сентябрь 2019 года - директор департамента по защите имущественных прав государства Министерства юстиции Республики Казахстан.

    С 18 сентября 2019 года - вице-министр юстиции Республики Казахстан.

    Фото: gov.kz

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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