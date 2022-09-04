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    Акцию помощи для пострадавших от пожара запустила АНК

    4 Сентября 2022, 12:57

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с напряженной пожарной обстановкой в Аулиекольском районе Костанайской области и эвакуацией населения из ряда населенных пунктов Ассамблея народа Казахстана объявляет об организации акции помощи пострадавшему от пожаров населению, передает МИА «Казинформ».

    4 сентября в Домах дружбы Нур-Султана, Алматы, Шымкента и областей на базе центров волонтерства развернут оперативные штабы по сбору денежных средств и необходимых вещей.

    Эвакуированные граждане обеспечены продуктами питания, медицинскими препаратами и спальными принадлежностями, но они нуждаются в восстановлении домов, подворий, одежде и обуви.

    «Приоритетным является сбор денег, которые необходимо перечислять на открытый для пострадавших расчетный счет: 8 747 482 64 49. Координация данной работы возлагается на РГУ «Қоғамдық келісім». По вопросам сбора гуманитарной помощи (одежда, продукты, средства гигиены, постельное белье) обращаться по телефонам: 8-705-558-05-08 – Рамазанова Наталья Сергеевна, руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития акимата Костанайской области», - сообщили в пресс-службе Ассамблеи народа Казахстана.

    Пожар в Костанайской области тушат уже более суток. Площадь возгораний превысила 43 тыс. гектаров лесного фонда. На месте пожара создан оперативный штаб в 10 км от села Новонеженка в сторону села Казанбасы. С лесных массивов огонь перекинулся на жилой сектор в ряде близлежащих сел. 1841 человек эвакуировали. Для всех пострадавших от пожара граждан в регионе запущена горячая линия и организована работа психологов ДЧС. Сегодня пожары в жилых домах в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. В МЧС также сообщили о 10 людях, которые получили травмы и ожоги при пожаре в области. Один человек погиб.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Благотворительность АНК Регионы Общество Волонтёрство Пожар Костанай
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