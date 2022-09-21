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    Акцию по мониторингу школьных столовых и санузлов снова запустили в Казахстане

    21 Сентября 2022, 11:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Второй этап акции по мониторингу школьных столовых и санузлов «Балаға лайық» запускает Комитет по охране прав детей Министерства просвещения. Она стартует 20 сентября и продлится до 20 декабря 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    Каждый желающий снова сможет поспособствовать улучшению состояния школьных столовых и туалетов. Для этого необходимо прислать фото- и видеоматериалы с указанием наименования и адреса организации образования. Присылаемые материалы могут отражать как нарекания и недочеты в школьных столовых и туалетах, так и их образцовое состояние.

    «Первый этап акции «Балаға лайық» показал высокую вовлеченность заинтересованных лиц и эффективность акции. По итогам первого этапа мониторинга мы получили свыше 1000 сообщений. Местным исполнительным органам было поручено устранить все недочеты во время летних каникул. Работа проведена. По окончании второго этапа акции материалы с указанными нарушениями также будут направлены в управления образования акиматов для устранения замечаний. Кроме того, будут определены и поощрены образцовые школы. После проведения «работы над ошибками» в Instagram @balaga.laiyq будут опубликованы фото и видео школьных туалетов и столовых в формате «до и после». Отметим, что законодательно школы находятся в подчинении акиматов, и финансирование строительства, содержания школ находится в их ведении. Проведением такой акции мы стараемся сообща создать более комфортные условия для детей», – сообщила заместитель председателя Комитета по охране прав детей МП РК Элина Паули.

    Фото/видеоматериалы необходимо направить на WhatsApp и Telegram по номеру +7(700)699-04-46, по ссылке в Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot или выложить в социальную сеть Instagram с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.

    Республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туалетов «Балаға лайық» была запущена Комитетом по охране прав детей МП РК весной этого года. Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Принять участие в акции могут учителя, родители, дети и все неравнодушные граждане, при этом анонимность авторов снимков гарантируется.

    Фото/видеоматериалы необходимо направить на WhatsApp и Telegram по номеру +7(700)699-04-46, по ссылке в Telegram-бот https://t.me/Balagakz_bot или выложить в социальную сеть Instagram с использованием хэштега #БалағаЛайық #balagalaiyq и отметкой @balaga.laiyq.

    Республиканская акция по мониторингу школьных столовых и туалетов «Балаға лайық» была запущена Комитетом по охране прав детей МП РК весной этого года. Акция проходит под лозунгом «Помоги школе стать лучше!». Принять участие в акции могут учителя, родители, дети и все неравнодушные граждане, при этом анонимность авторов снимков гарантируется.

    Ранее стало известно, что цены в школьных столовых будут складываться с учетом средней рыночной стоимости.


    Образование Общество Минпросвещения РК школа
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