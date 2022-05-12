Акцию памяти Героя-казахстанца провели студенты в Калининграде

КАЛИНИНГРАД. КАЗИНФОРМ – В Калининградской области студенты провели необычную памятную акцию в честь казахстанца, Героя Советского Союза Тулена Кабилова, погибшего при штурме Кенигсберга. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщил один из участников акции, общественник и журналист Андрей Выползов, гвардии сержант Тулен Кабилов погиб 10 апреля 1945 года в пригороде Кенигсберга, проявив смекалку и героизм.

«Когда вражеский танк подошел к траншее, в которой находись советские бойцы, Кабилов запрыгнул на броню и стал прикладом автомата бить по дулу пулемета, пытаясь его погнуть. В какой-то момент люк самоходки приоткрылся, и высунувшийся немец попытался выстрелить в солдата, но 28-летний Тулен его опередил: забросил гранату в кабину. Огневая движущаяся точка была ликвидирована, но осколками Кабилов был смертельно ранен. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года гвардии сержанту Кабилову Тулену присвоено звание Героя Советского Союза», - сказал А. Выползов.

Местные активисты разыскали родственников Тулена Кабилова в Казахстане и провели для них онлайн-трансляцию возложения цветов и венка. Они проживают в Алматинской области и пока не имеют возможности выехать в Калининград, чтобы почтить память героического предка. Поэтому студенты, уроженцы Казахстана, предложили организовать встречу онлайн. Для этого потомки фронтовика заранее прислали с малой родины героя – села Асы-Сага - землю, чтобы рассыпать ее на братской могиле под Калининградом в поселке Чкаловск, где похоронен сержант.

«Подвиг Тулена героический еще и тем, что в тот день, 10 апреля 1945 года, комендант Кенигсберга уже подписал акт о капитуляции, но в пригороде фашисты не собирались успокаиваться. Кабилов остановил фашистский танк собой. Не дожил до Победы, но сделал все, чтобы ее приблизить», - сказал участник акции, студент Балтийского федерального университета Нурсултан Киякбаев.

Еще один участник, студент БФУ Никита Макаров добавил, что подвиг Т. Кабилова стал свидетельством крепнущего воинского братства между нашими народами в годы ВОВ.

«Дело в том, что фронтовым другом Тулена был уроженец Алтайского края Иван Редок. Он видел героическую гибель Кабилова, и после войны в знак памяти и уважения к однополчанину переехал в Алматы и жил там, воспитав двух сыновей. Иван Анисимович скоропостижно скончался в Алма-Ате в 1978 году прямо в День Победы - 9 Мая», - сказал Н. Макаров.

В памятный день студенты организовали телемост для потомков Тулена Кабилова и Ивана Редока.

«Спасибо огромное от всей души за то, что вы делаете, - сказала мать правнука Тулена Кабилова Алия Матекова. – Мы очень далеко от бывшего Кенигсберга, сегодняшнего Калининграда. Мы бы с удовольствием хотели съездить всей семьей. Спасибо вам, это очень большое дело».