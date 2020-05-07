Акцию «Ерлікке тағзым» запустили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В этом году акция «Бессмертный полк», посвященная Дню Победы, в регионе началась раньше и проходит в Интернете. Организационными вопросами на месте занимаются специалисты районного молодежного ресурсного центра, передает управление внутренней политики. Об этом передает МИА «Казинформ».

Любой человек, который захочет принять участие в акции, сможет отправить фотографию своего родственника-фронтовика на сайт любых партнерских площадок.

В регионе одной из платформ для онлайн-участия в акции стал проект «Ерлікке тағзым» областного молодежного центра в сети Instagram.

По информации организаторов, все желающие могут присоединиться к новому формату акции и рассказать о своих родственниках-ветеранах Великой Отечественной Войны.

На сегодня в молодежный центр поступила фото-, видеоинформация о десятках фронтовиков.

«В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией мы предложили новый формат участия в акции. Уже опубликовано более 60 материалов. Ежедневно публикуется информация о 5-6 ветеранах нашей области», - рассказала сотрудник центра Гульзат Бекбауова.

«Мы помним подвиг наших отцов и дедов, которые они совершили в годы войны. Среди тысячи казахстанцев был и наш отец, участник Великой Отечественной войны Байзулла Айгайбеков. В Красную Армию он был призван в декабре 1940 года. Енбекшильдерским райвоенкоматом. Отец немного рассказал нам о своей истории. Он служил на войне с первых и до последних дней», - поделилась дочь фронтовика Алтынай Айгайбекова.

Каждый казахстанец может стать участником акции, направив информацию и фотографию родственника по WhatsApp на тел: 77752452567 либо по ссылке: https://instagram.com/75let.pobede?igshid=mgoc6vq8reh3 .



