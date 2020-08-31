Акцию «Добрые посылки» организовал Красный Полумесяц в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – Благотворительная акция проходила в гипермаркете ТОО «Алтындар», которую активно поддержали покупатели. В течение дня волонтеры с помощью неравнодушных уральцев собрали достаточное количество продуктовых корзин для нуждающихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сбор гуманитарной помощи людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, организовал Западно-Казахстанский филиал Красного Полумесяца РК. Данное объединение занимается реализацией широкого спектра программ в сфере ликвидации чрезвычайных ситуации, обучением населения приемам оказания первой медицинской помощи, пропагандой добровольной безвозмездной сдачей донорской крови, розыском людей, восстановлением семейных связей, оказанием помощи беженцам и мигрантам.

«Цель нашей акции оказать необходимую помощь и поддержку нуждающимся. Мы собрали необходимые продукты питания, которые развезли по домам малообеспеченным семьям. Во время карантина более 300 человек получили помощь от нашей организации. Была также доставлена гуманитарная помощь от Германского Красного креста, социальные пакеты раздали наиболее уязвимым группам населения. Также в рамках проекта, финансируемого международным фондом «Coca-Cola», закупили медицинские изделия для Национального центра экспертизы – реагенты для тестирования на коронавирус и тампоны-зонды для проведения тестов. В Национальный центр экспертизы на безвозмездной основе было передано 20 наборов реагентов и 8 тысяч тампонов-зондов на сумму 2 892 000 тенге», – отметила директор Западно-Казахстанского филиала общественного объединения «Общество Красного Полумесяца Республики Казахстан» Светлана Тенишева, и поблагодарила всех неравнодушных граждан, которые сделали добровольные пожертвования.