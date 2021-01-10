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    Акцию добра запустили карагандинские волонтёры

    10 Января 2021, 17:41

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня городской штаб волонтёров шахтёрской столицы объявил об акции добра. Активная молодёжь на самых оживлённых улицах и остановках города предлагает карагандинцам горячий чай. Жители с удовольствием откликаются на акцию и заряжаются от молодых людей хорошим настроением, передает МИА «Казинформ».

    Волонтёры Караганды призывают горожан создать цепочку добра и добрых дел. Быть добрее и внимательнее друг к другу в этот морозный день.

    Вот несколько предложений от штаба:

    - Если вы за рулём автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, не проезжайте мимо, предложите его подвезти.

    - Если вы видите, что кто-то из автомобилистов не смог завестись, помогите.

    - В городе много маленьких улиц без светофоров и перекрёстков, где пешеходы стоят и ждут, пока проедут машины. Старайтесь пропускать пешеходов как можно чаще, чтобы они не мёрзли.

    - Количество вызовов такси в такие дни возрастает. Водители, не повышайте цены, уважайте земляков!

    - Предприниматели, пускайте греться людей на свои объекты! Угостите горячим чаем посетителей и дорожных рабочих!

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Благотворительность Социальная поддержка Общество Волонтёрство
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