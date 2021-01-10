Акцию добра запустили карагандинские волонтёры

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Сегодня городской штаб волонтёров шахтёрской столицы объявил об акции добра. Активная молодёжь на самых оживлённых улицах и остановках города предлагает карагандинцам горячий чай. Жители с удовольствием откликаются на акцию и заряжаются от молодых людей хорошим настроением, передает МИА «Казинформ».

Волонтёры Караганды призывают горожан создать цепочку добра и добрых дел. Быть добрее и внимательнее друг к другу в этот морозный день.

Вот несколько предложений от штаба:

- Если вы за рулём автомобиля и видите человека, который стоит на остановке, не проезжайте мимо, предложите его подвезти.

- Если вы видите, что кто-то из автомобилистов не смог завестись, помогите.

- В городе много маленьких улиц без светофоров и перекрёстков, где пешеходы стоят и ждут, пока проедут машины. Старайтесь пропускать пешеходов как можно чаще, чтобы они не мёрзли.

- Количество вызовов такси в такие дни возрастает. Водители, не повышайте цены, уважайте земляков!

- Предприниматели, пускайте греться людей на свои объекты! Угостите горячим чаем посетителей и дорожных рабочих!