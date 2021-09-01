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Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане

1 Сентября 2021 17:20
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Акцию для вакцинированных запустили в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для горожан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции, организована акция с раздачей браслетов с лого гражданской компании «Елім үшін егілемін», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

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Акция проводится в медицинских организациях и ТРЦ, ТД, где развернуты прививочные пункты.

Граждане, пришедшие за первым компонентом вакцины, могут получить браслет от медицинских работников в пунктах вакцинации.

«Буквально на днях мы начали раздачу таких браслетов, всем кто пришел получить первую дозу вакцины. Не важно, какую вакцину он желает получить, небольшим презентом он будет обеспечен. Считаем, что организация таких акций хорошо позиционируют важность вакцинации. Ведь само название «Елім үшін егілемін» подчеркивает, что прививаться следует всей страной для формирования коллективного иммунитета, и наконец, для победы над пандемией», - говорит Алия Рустемова, и.о. руководителя управления общественного здравоохранения.

Браслеты имеются в небольшом количестве и раздаются совершенно бесплатно. Раздача аксессуаров планируется в течение недели текущего года. Достаточно уточнить и работников прививочного пункта наличие браслетов и получить его.

«Данная инициатива, несомненно, хорошая, которую планируем продолжать на протяжении еще нескольких месяцев. Мы считаем, что такой небольшой презент, это тоже своего рода поощрение за проявление горожанами своей гражданской позиции», - добавила А. Рустемова.

Кроме того, учитывая обращения жителей столицы, продлён срок розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Таким образом, шанс выиграть двухкомнатную квартиру есть у вакцинированных в Нур-Султане в период с 25 июня по 28 сентября.

Принять участие в розыгрыше двухкомнатной квартиры смогут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года.

Розыгрыши ценных призов проводятся в целях стимулирования граждан к вакцинации. Только вакцинация позволит обезопасить как своё здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму.


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#Патриотизм   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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