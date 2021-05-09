Акция «Жаужүрек полк» проходит в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 9 мая, отмечается День победы. Ежегодно в этот день потомки участников войны чтят память героев, участвовавших в Великой Отечественной войне. В этом году в связи с пандемией коронавируса акция «Жаужүрек полк» во второй раз проходит в Казахстане в режиме онлайн, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Онлайн-шествие героев войны началось сегодня в 10:00 часов. Трансляция акции проходит на аккаунтах проекта в социальных сетях.

Напомним, группа казахстанских общественных деятелей и блогеров запустила портал qaharman1945.kz для проведения «Бессмертного полка» в режиме онлайн. Проект получил название «Жаужүрек полк».

По словам авторов проекта, из-за пандемии коронавируса проведение акции офлайн является невозможным, поэтому, таким образом, они решили отдать дань уважения Героям войны.

Для участия в акции необходимо зайти на сайт qaharman1945.kz и оставить заявку с фотографией и описанием своего героя Второй Мировой войны.

Примечательно, что «Жаужүрек полк» рассказывает о роли Казахстана во Второй мировой войне и достижениях отдельных казахстанских героев.

Всего за годы войны в Казахстане были сформированы 12 стрелковых, 4 кавалерийских дивизий, 7 бригад, 50 полков. Среди особо отличившихся на фронте были 8-я, 20-я, 73-я гвардейские и 387-я стрелковая дивизии.

В Казахстане на фронт было мобилизовано около 25% населения, около 70% мужского населения республики в возрасте от 18 до 50 лет.

Сотни тысяч соотечественников были награждены орденами и медалями за боевые заслуги. Около 500 человек стали Героями Советского Союза, 110 казахстанцев были награждены орденом Славы трех степеней. Четыре казахстанца стали дважды героями.

Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести и не вернулись из плена 630 тысяч человек.

Напомним, Казахстан сегодня отмечает День Победы. В этом году исполняется 76 лет со дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов.



