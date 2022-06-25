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    Акция «Выходной без алкоголя за рулем» проходит в Бельгии

    25 Июня 2022, 17:12

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В целях организации безопасности на дорогах полиция Бельгии усилила контроль водителей с вечера пятницы до утра понедельника следующей недели, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом, бельгийская полиция планирует организовать профилактику езды местных автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения.

    Как сообщает местное телевидение , эта акция проводится по всей стране и называется «интегрированной», потому что две полиции: местного и федерального уровня сотрудничают на протяжении всего времени проверки.

    Это 14-ая масштабная проверка на дорогах Бельгии. В предыдущую акцию в январе служителями безопасности зафиксировано 2,29 % нарушений.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Транспорт Безопасность Бельгия
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