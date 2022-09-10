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    Акция в поддержку GGG пройдет в Алматы

    10 Сентября 2022, 10:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 10 сентября, на Медеу пройдет масштабная акция в поддержку Геннадия Головкина в предстоящем супербое с Саулем Альваресом («Канело»). Организаторы c сотнями соотечественников планируют собрать большую живую надпись GGG и снять ее с высоты в поддержку боксера перед боем в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акимата города Алматы.

    Мероприятие под лозунгом «Единство, сплоченность, консолидация» пройдет с участием Федерации бокса, клубов мотоциклистов и парапланеристов города Алматы. В центре катка будет установлен ринг, где юные боксеры выступят на спарринговых боях. Там же проведут мастер-классы по боксу и викторины. Поддержать GGG и принять участие в акции может любой желающий, начало в 14:00.

    Напомним, третий бой Головкин — «Канело» состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США, штат Невада). На кону в предстоящем поединке будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе — на данный момент им является «Канело».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Акимат Спорт Головкин Бокс
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