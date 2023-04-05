Акция по выкупу оружия у населения пройдет в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские полицейские с 10 апреля начнут принимать у населения незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

По данным ведомства, жители региона, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

«В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, с 10 апреля 2023 года на территории республики проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Гражданин, изъявивший̆ желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, должен обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции (подать заявление можно в дежурных частях органов полиции)», - сообщили в полиции.

За добровольно сданное оружие выдаётся вознаграждение:

- автоматическое нарезное (автомат) - до 345 000 тенге,

- длинноствольное нарезное (винтовка и карабин) - до 172 500 тенге,

- короткоствольное нарезное (пистолет или револьвер) - до 138 000 тенге,

- гладкоствольное - до 103 500 тенге,

- травматический пистолет или револьвер - до 34 500 тенге,

- гранаты, мина, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды в сумме - 24 150 тенге,

- взрывчатые вещества и материалы 1000 грамм в сумме - 20 700 тенге,

- боеприпасы к нарезному оружию калибра выше 5,6 мм – 98,60 тенге,

- боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,6 мм – 30,00 тенге.



