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      Мангистауская область

    Акция по выкупу оружия у населения пройдет в Мангистауской области

    5 Апреля 2023, 19:30

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистауские полицейские с 10 апреля начнут принимать у населения незарегистрированное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

    По данным ведомства, жители региона, добровольно сдавшие незарегистрированное огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности.

    «В целях обеспечения общественной безопасности, предупреждения преступлений и правонарушений с применением огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, с 10 апреля 2023 года на территории республики проводится акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Гражданин, изъявивший̆ желание сдать незаконно хранящееся у него огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества за денежное вознаграждение, должен обратиться с заявлением в любой территориальный орган полиции (подать заявление можно в дежурных частях органов полиции)», - сообщили в полиции.

    За добровольно сданное оружие выдаётся вознаграждение:

    - автоматическое нарезное (автомат) - до 345 000 тенге,

    - длинноствольное нарезное (винтовка и карабин) - до 172 500 тенге,

    - короткоствольное нарезное (пистолет или револьвер) - до 138 000 тенге,

    - гладкоствольное - до 103 500 тенге,

    - травматический пистолет или револьвер - до 34 500 тенге,

    - гранаты, мина, взрывчатые устройства и артиллерийские снаряды в сумме - 24 150 тенге,

    - взрывчатые вещества и материалы 1000 грамм в сумме - 20 700 тенге,

    - боеприпасы к нарезному оружию калибра выше 5,6 мм – 98,60 тенге,

    - боеприпасы к нарезному оружию калибра 5,6 мм – 30,00 тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Борьба с преступностью Мангистауская область МВД РК
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