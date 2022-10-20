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    Акция по военно-патриотическому воспитанию прошла в Казахстане

    20 Октября 2022, 21:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Сегодня по всему Казахстану прошла военно-патриотическая акция «Айбынды жастар – Қазақстан тірегі», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодняшние школьники, студенты - завтрашние защитники Родины. Поэтому мы информируем молодежь о том, как поступить в наши военно-учебные заведения, какие есть будущие возможности. Мы прилагаем все наши усилия, чтобы достучаться до сердец подрастающего поколения, совместно с Министерством обороны РК, управлениями образования, местными органами военного управления, союзами ветеранов. Мы верим, что наши молодые люди будут настоящими защитниками нашего будущего», - сказал представитель Министерства обороны РК Гани Асылбекулы во время акции в Астане.

    Для столичных школьников и студентов колледжей прошел показ образцов военной техники и экипировки военнослужащих, выставка государственного военно-исторического музея, а также концерт.

    Акция в Астане завершилась награждением отличившихся солдат, выслуживших срочную воинскую службу, и проводами новобранцев.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Армия Патриотизм
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