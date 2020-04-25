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    Акция по поддержке одиноких  и малообеспеченных стартовала в Актобе

    25 Апреля 2020, 09:07

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В первый день оразы в Актобе началась акция по поддержке малообеспеченных семей и одиноких граждан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на оперативный штаб акимата.

    «Общественный фонд «SHANIRAQ Aqtobe» в первый день месяца Рамазан с помощью волонтеров и предпринимателей начал акцию по поддержке нуждающихся в виде продуктовых корзин, в которые вошли 15 наименований продуктов первой необходимости. Акция продлится 3 дня. В ходе мероприятия будет оказана помощь 300 малообеспеченным семьям и одиноким актюбинцам. Кроме того, акимат области, областной маслихат и ТОО «ПО Глобал-Спецодежда» в рамках акции «Біз біргеміз» раздали 150 медицинских халатов, более 100 матрасов, одеял, подушек, специальных комбинезонов и масок медицинским работникам», - рассказали в штабе.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Благотворительность
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