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    Акция по борьбе с браконьерством началась в западном Казахстане

    3 Апреля 2023, 06:21

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В весенний период, во время нереста рыбы, активизируется деятельность браконьерских групп, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 1 апреля по 31 мая в Атырауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях проводится широкомасштабная природоохранная акция «Бекіре-2023».

    Основные силы будут сконцентрированы на побережье и в акватории Каспийского моря, а также на реках Урал и Кигач в пределах Атырауской области. Эти места более подвержены браконьерству.

    «В период акции «Бекiре» на территориях трех западных областей к природоохранным мероприятиям привлекут 1 203 сотрудника правоохранительных и природоохранных органов. Из них 822 сотрудника из Атырауской области. Также будут задействованы 66 единиц плавательных средств (лодки и катера) и 145 единиц автотранспорта. На берегу Урала в черте Атырау установлены и работают 17 видеокамер, контролирующих береговую полосу. Пограничная служба КНБ РК задействует три береговые радиолокационные станции», - рассказал заместитель председателя Комитета рыбного хозяйства РК Аян Бахианов.

    Анализ предыдущих рыбоохранных акций «Бекiре» показал, что в весенний период, во время нереста рыбы, активизируется деятельность браконьерских групп. На территории Атырауской области выявили 952 нарушения природоохранного законодательства, показатель выявленных нарушений составил 820.

    На республиканских и областных трассах в Астрахане, Актюбинске, Уральске, районном центре Индер и на кольцевых автомобильных дорогах на территории города будут функционировать 47 передвижных мобильных постов.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с преступностью Экология Регионы Атырау Браконьерство
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