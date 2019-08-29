Акция «Парад музеев» стартует в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 30 августа стартует общереспубликанская акция «Парад музеев». В ней примут участие республиканские и региональные музеи Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В честь Дня Конституции мы начинаем акцию «Парад музеев». Эту акцию начинают 6 музеев страны – 3 музея на республиканском уровне, Центральный государственный музей в городе Алматы, Государственный музей искусств имени А. Кастеева. Вместе с тем акцию поддержали и региональные музеи – Алматинский областной историко-краеведческий музей имени М. Тынышпаева, дом-музей П. Васильева города Павлодара, Костанайский областной историко-краеведческий музей. Данная акция проводится в рамках программы «Рухани жаңғыру» и программной статьи Елбасы «Семь граней Великой степи», - сказала директор департамента юридической службы Министерства культуры и спорта РК Кумис Сеитова в ходе пресс-конференции в Национальном музее РК.

Она проинформировала, что данное мероприятие будет проводиться в течение целого года.

«В целях активного привлечения внимания казахстанцев, обеспечения минимальных стандартов доступности музеев в настоящее время для всех категорий граждан каждое третье воскресенье предоставляется бесплатный доступ в музеи. В рамках общереспубликанской акции «Парад музеев» каждую третью пятницу месяца двери отечественных музеев будут открыты для бесплатных посещений вечером и до поздней ночи с 21:00 до 03:00 часов», - сообщила К. Сеитова.

В целом, на сегодняшний день в Казахстане работают 245 музеев различного профиля, общий фонд которых насчитывает более 2,5 млн единиц хранения.

«На основе собственных фондов во всех музеях республики будут подготовлены культурно-образовательные и познавательные тематические программы для самых разных возрастов посетителей. Посетители смогут увидеть уникальные музейные коллекции, экспозиции и выставки, отражающие историю и культуру Казахстана с древнейших времен до современности и зарубежную культуру от классики до авангарда», - добавила спикер.