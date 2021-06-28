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    Акция «Нет насилию в семье!» продолжается в Шымкенте

    28 Июня 2021, 23:00

    ЩЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ - Стражами порядка в целях предупреждения правонарушений, совершаемых в сфере семейно-бытовых отношений, в период с 21 по 30 июня на территории мегаполиса проводится республиканская акция «Нет насилию в семье!». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП Шымкента.

    Как рассказали в пресс-службе полиции, акция носит профилактический характер и нацелена на ознакомление населения с принимаемыми мерами по недопущению бытового насилия в семье, охране материнства и детства, укреплению роли семьи в обществе.

    Отмечается, что полицейскими Аль-Фарабийского района на постоянной основе ведется работа по консультированию и разъяснению вопросов в сфере семейно-бытовых отношений по телефону доверия 8 (7252) 33-88-46.

    В рамках мероприятия инспектор по защите женщин от насилия Аль-Фарабийского РУП ДП г. Шымкента капитан полиции Айгуль Калиева совместно со специалистами Правового центра женских инициатив «Сана сезім» и кризисного центра «Самғау сенім» раздали листовки с телефонами горячей линии и алгоритмом действий для пострадавших от семейного насилия на Арбате города.

    «Кроме того, проводится проверка по месту жительства лиц, склонных к совершению правонарушений в быту, а также неблагополучных семей. Особое внимание уделяется соблюдению установленных ограничений лицами, в отношении которых вынесены защитные предписания и установлены особые требования к поведению», - сообщили в ДП.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Шымкент Общество
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