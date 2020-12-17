Акция «Менің Туым - менің Отаным!»: более тысячи флагов вывешены по всей столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Жители столицы поддержали массовый челлендж «Менің Туым - менің Отаным!». Так, на фасаде гостиницы «Думан», на окнах и балконах вывешены 30 флагов. Большой флаг РК установлен в торгово-развлекательном центре «Хан шатыр». Поддержали акцию и десятки жителей малоэтажных жилых комплексов, НПО, бизнес-организации, студенты, обучающиеся за рубежом, разместив на балконах флаги РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города Нур-Султана.

«Наш голубой флаг - это мечта нескольких столетий. Наш народ, страна преодолели все трудности переходного периода и вышли на мировую арену. Желаю каждой казахстанской семье благополучия и единства, это наша сила», - говорит певец, спортсмен Ибрагим Ескендір.

«Поздравляю всех казахстанцев с праздником Независимости! Я с удовольствием поддерживаю челлендж. Для сегодняшнего поколения - большое счастье знать о независимом статусе страны, о котором веками мечтали наши предки. Это нужно впитывать в сознание молодежи. Пусть наш сине-голубой флаг всегда развевается на высоте», - говорит житель города Сейлхан Уйсинбеков.

Отметим, что на центральных проспектах и улицах города (Тәуелсіздік, Б. Момышұлы, Сарайшық, Сығанақ, А. Байтұрсынұлы, Республика, Ж. Тәшенев и др.), вдоль дорог, также размещены флаги РК. В целом, по городу Нур-Султану вывешены более тысячи флагов. Акция продолжается.

Вместе с тем активность можно проявлять и через социальные сети, опубликовав посты, фото, видео и истории, связанные с Государственным флагом под хештегом #МеніңТуым #МеніңТуымМеніңОтаным #МойФлагМояРодина #ЦветМоейРодины #БіздіңОртақМереке #НашОбщийПраздник.